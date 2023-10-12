Лэрри Нэнс-младший: «Франц Вагнер входит в тройку самых недооцененных талантов НБА. Следите за «Орландо» в этом году»

Центровой «Нового Орлеана» считает « » темной лошадкой предстоящего сезона НБА-2023/24.

«Случайная мысль: входит в тройку самых недооцененных талантов в лиге.

Следите за «Орландо» в этом году, будет очень весело», – написал Нэнс-младший на своей странице в соцсети.

«Пеликанс» вчера уступили «Мэджик» со счетом 105:122. Вагнер набрал 9 очков за 15 минут на паркете.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

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