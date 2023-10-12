Лэрри Нэнс-младший: «Франц Вагнер входит в тройку самых недооцененных талантов НБА. Следите за «Орландо» в этом году»
Центровой «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс-младший считает «Орландо» темной лошадкой предстоящего сезона НБА-2023/24.
«Случайная мысль: Франц Вагнер входит в тройку самых недооцененных талантов в лиге.
Следите за «Орландо» в этом году, будет очень весело», – написал Нэнс-младший на своей странице в соцсети.
«Пеликанс» вчера уступили «Мэджик» со счетом 105:122. Вагнер набрал 9 очков за 15 минут на паркете.
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