Дарио Шарич о переходе в «Голден Стэйт»: «Летом подумал, что это лучшая команда, в которой я смогу найти себя»

Теги Голден Стэйт НБА Дарио Шарич Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дарио Шарич объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в команде из Сан-Франциско этим летом.

«Что касается меня, то, конечно, я играл против «Голден Стэйт» несколько раз за восемь лет своей карьеры в лиге и знаю, как устроен их баскетбол. Конечно, они всегда далеко заходят в плей-офф, так что у меня было время понаблюдать за ними.

Летом я смотрел некоторые моменты, некоторые игры. Сразу подумал, что, возможно, это лучшая команда, в которой я смогу найти себя. Сейчас, мне кажется, я хорошо вписываюсь в систему. Мне очень нравится такой баскетбол», – рассказал Шарич на пресс-конференции.

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