Дарио Шарич подпишет однолетний контракт с «Голден Стэйт»

Теги переходы Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Дарио Шарич Баскетбол

Свободный агент Дарио Шарич (29 лет, 208 см) договорился о подписании однолетнего контракта с «Голден Стэйт», сообщает ESPN.com со ссылкой на агентов игрока.

Хорватский тяжелый форвард в феврале перешел из «Финикса» в «Оклахому» в результате обмена на Дариуса Бэйзли, а в июле вышел на рынок свободных агентов. В 20 матчах за «Тандер» Шарич набирал 7,4 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

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1 комментарий

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Ali Kurainov 2.0
ДА, СЮДА ЕГО. Кто остановит эту суперкоманду?
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