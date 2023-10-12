«Хорнетс» отчислили Кая Джонса

Теги переходы Шарлотт НБА Кай Джонс Баскетбол

«Шарлотт» расторг соглашение с центровым Каем Джонсом (22 года, 211 см).

Джонс был выбран на драфте 2021 года под общим 19-м номером. За два сезона в лиге он провел за «Хорнетс» 67 матчей, набирая в среднем 2,7 очка и 2,0 подбора.

Ранее сообщалось, что Джонс покинул команду на неопределенный срок и не участвует в тренировочном лагере «Хорнетс» по личным причинам. 

Несколько дней назад Джонс написал в соцсетях, что запросил обмен в другую команду.

Джонс странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА. Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и назвал себя Богом.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

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5 комментариев

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Жалько Печалич
величайшему не составит труда найти себе команду.. где нибудь в восточной Европе
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ГРУПА ЗИСК
Обмен он запросил, лол...
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ГРУПА ЗИСК
Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» отчислили "бога"
+1
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Venger80
Недолго музыка играла, недолго...
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Артур Артур
Ответ Жалько Печалич
величайшему не составит труда найти себе команду.. где нибудь в восточной Европе
В рубрику УНИКС драфта может быть попадёт?!
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