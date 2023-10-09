Кай Джонс: «Я официально запросил обмен из «Шарлотт»

Центровой « » в соцсетях написал, что запросил обмен в другую команду.

«Я официально запросил обмен из «Шарлотт». #жизньвеличайшего», – заявил Джонс.

Ранее стало известно, что Джонс покинет команду на неопределенный срок. Баскетболист пропустил предсезонный тренировочный лагерь «Хорнетс» по личным причинам. Команда поддерживает с игроком постоянную связь.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

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