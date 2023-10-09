Кай Джонс: «Я официально запросил обмен из «Шарлотт»
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс в соцсетях написал, что запросил обмен в другую команду.
«Я официально запросил обмен из «Шарлотт». #жизньвеличайшего», – заявил Джонс.
Ранее стало известно, что Джонс покинет команду на неопределенный срок. Баскетболист пропустил предсезонный тренировочный лагерь «Хорнетс» по личным причинам. Команда поддерживает с игроком постоянную связь.
Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.
Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.
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