Кай Джонс: «Я официально запросил обмен из «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс в соцсетях написал, что запросил обмен в другую команду.

«Я официально запросил обмен из «Шарлотт». #жизньвеличайшего», – заявил Джонс.

Ранее стало известно, что Джонс покинет команду на неопределенный срок. Баскетболист пропустил предсезонный тренировочный лагерь «Хорнетс» по личным причинам. Команда поддерживает с игроком постоянную связь.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

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6 комментариев

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rh-creep
Здравствуй, Китай! #жизньнасекомых
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Caracalla
К Вождю и Рэндлу Макмёрфи в дурку.
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Cash_flow
Скорее, обмен из НБА он попросил
+4
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+4
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Air Hornet
А таким классным парнем ранее казался, весельчаком... оказался безумцем, другого слова не подобрать))
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Сергей Орлов
Наркоман?
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mastadon
"Хочу играть с Майклом и Скотти за быков"
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