Джабари Паркер: «Барселона» смогла бы конкурировать в НБА»

Форвард «Барселоны» уверен, что испанская команда смогла бы соперничать с клубами .

«Определенно, смогла бы. Потому что у нас, по сути, три игрока НБА, и не просто игрока НБА, а ведущих игрока. Я, Томаш Саторански и Уилли Эрнангомес.

И опыт у нас есть, потому что мы уже долгое время играем профессионально», – сказал американец.

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