Джабари Паркер: «Барселона» смогла бы конкурировать в НБА»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Джабари Паркер Баскетбол

Форвард «Барселоны» Джабари Паркер уверен, что испанская команда смогла бы соперничать с клубами НБА.

«Определенно, смогла бы. Потому что у нас, по сути, три игрока НБА, и не просто игрока НБА, а ведущих игрока. Я, Томаш Саторански и Уилли Эрнангомес.

И опыт у нас есть, потому что мы уже долгое время играем профессионально», – сказал американец.

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2 комментария

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Борис Потапкин
потому вы и не в нба, что если и тянете уровень, то точно не "ведущих" игроков, блин
+3
0
+3
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Kemal Gul
Конкурировать в борьбе за пики разве что, как и любая другая европейская команда
+2
0
+2
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