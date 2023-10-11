Диллон Брукс был удален в 1-й четверти дебютного матча за «Хьюстон». Он ударил соперника между ног
Новобранец «Хьюстона» Диллон Брукс был удален в первой же четверти дебютного предсезонного матча за техасскую команду.
Брукс в момент преодоления поставленного Даниэлем Тайсом заслона ударил соперника между ног. После просмотра повтора судьи выписали экс-игроку «Мемфиса» неспортивный фол второй степени.
«Рокетс» победили «Пэйсерс» со счетом 122:103. Вышедший в старте Брукс отметился 1 передачей за 5 минут на площадке.
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