Новобранец « » был удален в первой же четверти дебютного предсезонного матча за техасскую команду.

Брукс в момент преодоления поставленного заслона ударил соперника между ног. После просмотра повтора судьи выписали экс-игроку «Мемфиса» неспортивный фол второй степени.

«Рокетс» победили «Пэйсерс» со счетом 122:103. Вышедший в старте Брукс отметился 1 передачей за 5 минут на площадке.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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