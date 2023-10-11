Джеймс Букнайт перенесет операцию на колене и пропустит как минимум 4 недели
В среду защитнику «Шарлотт» Джеймсу Букнайту предстоит операция по поводу повреждения мениска левого колена.
Букнайт получил травму во время тренировки 5 октября. Через четыре недели состоится повторное обследование.
Букнайт, который был выбран под 11-м номером на драфте 2021 года, за первые два сезона в НБА провел в сумме 65 матчей. За карьеру он набирает в среднем 5,1 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи за 12,6 минуты на площадке.
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