В среду защитнику « » предстоит операция по поводу повреждения мениска левого колена.

Букнайт получил травму во время тренировки 5 октября. Через четыре недели состоится повторное обследование.

Букнайт, который был выбран под 11-м номером на драфте 2021 года, за первые два сезона в провел в сумме 65 матчей. За карьеру он набирает в среднем 5,1 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи за 12,6 минуты на площадке.

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