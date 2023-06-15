Марк Уильямс перенес операцию по поводу разрыва связки руки

Центровой «Шарлотт» перенес операцию по восстановлению порванной связки большого пальца правой руки. Ожидается, что игрок полностью восстановится.

Сроки возвращения Уильямса в строй пока не называются.

21-летний Уильямс стал стартовым центровым «Хорнетс» в середине прошлого сезона после того, как команда обменяла Мэйсона Пламли в «Клипперс». В своем дебютном сезоне Уильямс провел 43 матча, набирая в среднем 9,0 очка, 7,1 подбора и 1,0 блок-шота.

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