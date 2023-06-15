Марк Уильямс перенес операцию по поводу разрыва связки руки

Теги травмы Шарлотт НБА Марк Уильямс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Марк Уильямс перенес операцию по восстановлению порванной связки большого пальца правой руки. Ожидается, что игрок полностью восстановится.

Сроки возвращения Уильямса в строй пока не называются.

21-летний Уильямс стал стартовым центровым «Хорнетс» в середине прошлого сезона после того, как команда обменяла Мэйсона Пламли в «Клипперс». В своем дебютном сезоне Уильямс провел 43 матча, набирая в среднем 9,0 очка, 7,1 подбора и 1,0 блок-шота.

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