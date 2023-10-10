Илона Корстин о «Руне»: «Приятно, когда новички соответствуют уровню Единой лиги ВТБ»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Костин оценила дебют «Руны» и шансы команды на выход в плей-офф.

«Дебют очень удачный. Команда смотрится очень бодро, хороший настрой. Приятно, когда новички соответствуют уровню Единой лиги ВТБ. Остается только пожелать удачи.

Я думаю, что все в руках «Руны». Все возможно, сезон только начинается. Очень важно провести мощно первую часть сезона, потому что мы считаем очки, потом разделяем команды на две группы. И если «Руна» сумеет войти в группу А, тогда все шансы в их руках», – сказала .

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