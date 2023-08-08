Клэй Томпсон: «Не горжусь тем, что хвастал перед Букером четырьмя титулами»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Клэй Томпсон Девин Букер Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон вспомнил эпизод из октябрьского матча с «Финиксом», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.

Покидая площадку, Томпсон показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня.

«Я был на эмоциях. Букер надрал мне задницу в тот день. Я был не в порядке. Это не самая красивая история.

Не горжусь тем, что хвастал перед Букером четырьмя титулами, я не должен был этого делать, все это знают. Это есть в Википедии... Я тогда играл не лучшим образом, все мы иногда теряем уверенность. Но у меня достаточно мужества, чтобы признать, что у всех, включая меня, бывают моменты слабости. Я не горжусь тем эпизодом.

Девин Букер заслуживает уважения. Он пережил непростые времена в «Финиксе», где меняли всех подряд, где он играл с новым тренером каждый сезон. Но теперь он ведущий игрок клуба, потому что просто продолжал работать. Я восхищаюсь такими ребятами и таким отношением к работе», – заявил Томпсон.

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5 комментариев

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уважуха клею
+19
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+19
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Такое ощущение, что возвращается прежний Томпсон, каким был в лучшие годы.
+5
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Ответ Ed Monix
Такое ощущение, что возвращается прежний Томпсон, каким был в лучшие годы.
в каком месте? в интервью? потому что точно не на площадке
+3
0
+3
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Ответ Budabuda
в каком месте? в интервью? потому что точно не на площадке
Первый шаг - это в голове. Затем при должном стечении обстоятельств будет и на площадке.
Определённо такой жест признания ошибок заслуживает уважения.
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