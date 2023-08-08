Клэй Томпсон: «Не горжусь тем, что хвастал перед Букером четырьмя титулами»

Защитник «Голден Стэйт» вспомнил эпизод из октябрьского матча с « », когда он заработал удаление за перепалку с .

Покидая площадку, Томпсон показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня.

«Я был на эмоциях. Букер надрал мне задницу в тот день. Я был не в порядке. Это не самая красивая история.

Не горжусь тем, что хвастал перед Букером четырьмя титулами, я не должен был этого делать, все это знают. Это есть в Википедии... Я тогда играл не лучшим образом, все мы иногда теряем уверенность. Но у меня достаточно мужества, чтобы признать, что у всех, включая меня, бывают моменты слабости. Я не горжусь тем эпизодом.

Девин Букер заслуживает уважения. Он пережил непростые времена в «Финиксе», где меняли всех подряд, где он играл с новым тренером каждый сезон. Но теперь он ведущий игрок клуба, потому что просто продолжал работать. Я восхищаюсь такими ребятами и таким отношением к работе», – заявил Томпсон.

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