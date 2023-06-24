Станислав Еремин: «Российские игроки справедливо не попадают на драфт НБА»

Чемпион мира в составе сборной СССР, заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что российские игроки справедливо не попадают на драфт НБА.

«Политика на это никак не влияет.

Был период в российском баскетболе, когда он оживился и показывал рост – после перестройки и связанного с ним застоя. Появились игроки, родившиеся в первой половине восьмидесятых, которые пусть не были фаворитами драфта НБА, но считались крепкими кандидатами. Кириленко, , оставили свой след в лучшей лиге мира, вообще там был звездой. Не случайно сборная в те годы выиграла чемпионат Европы, успешно выступила на Олимпийских играх в Лондоне.

Сейчас мы «откатились» с этих позиций. Есть талантливые ребята в младших возрастах, но им трудно реализовать себя на взрослом уровне. В клубах Единой лиги ВТБ мало рабочих мест россиян, они не получают игровой практики, не растут, утыкаются в тупик. Пропадают из баскетбола или остаются на скамейке запасных.

Хорошо, что в лиге есть такие команды, как «Уралмаш», «Руна», «Парма». Они не борются за высшие награды, но отказались от легионеров и дают шанс россиянами. Но все равно для такой большой страны, как Россия, этого мало. Тон в ведущих клубах Лиги ВТБ задают легионеры. Так что наши баскетболисты справедливо не попадают на драфт . Тех, кто там был, можно сосчитать на пальцах. Хотя даже маленькие европейские страны увеличили свое представительство в этой лиге. Я уже не говорю о югославском регионе, который регулярно поставляет туда игроков», – сказал эксперт.

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