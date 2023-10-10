Обозреватель «Филадельфии» был уволен после поста в соцсети о «солидарности» с Палестиной. Он ответил на пресс-релиз «Сиксерс» в поддержку Израиля

Джексон Фрэнк, новый обозреватель «Филадельфии» на сайте PhillyVoice, был уволен после того, как в ответ на заявление команды о ситуации Израиле в соцсетях выразил «солидарность» с Палестиной.

Официальный аккаунт «Филадельфии» опубликовал пост в поддержку Израиля. Фрэнк в ответ написал: «Отстойный пост! Всегда солидарен с Палестиной». Сейчас его аккаунт в соцсети недоступен.

«С сегодняшнего дня г-н Фрэнк больше не работает на PhillyVoice.com.

Мы на одной стороне со всеми, кто абсолютно возмущен бессмысленными терактами в Израиле, гибелью невинных людей и насилием над мирным населением», – сказали в PhillyVoice для New York Post.

Журналист получил работу в прошлом месяце.

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