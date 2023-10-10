Обозреватель «Филадельфии» был уволен после поста в соцсети о «солидарности» с Палестиной. Он ответил на пресс-релиз «Сиксерс» в поддержку Израиля

Теги Филадельфия НБА Баскетбол

Джексон Фрэнк, новый обозреватель «Филадельфии» на сайте PhillyVoice, был уволен после того, как в ответ на заявление команды о ситуации Израиле в соцсетях выразил «солидарность» с Палестиной.

Официальный аккаунт «Филадельфии» опубликовал пост в поддержку Израиля. Фрэнк в ответ написал: «Отстойный пост! Всегда солидарен с Палестиной». Сейчас его аккаунт в соцсети недоступен.

«С сегодняшнего дня г-н Фрэнк больше не работает на PhillyVoice.com.

Мы на одной стороне со всеми, кто абсолютно возмущен бессмысленными терактами в Израиле, гибелью невинных людей и насилием над мирным населением», – сказали в PhillyVoice для New York Post.

Журналист получил работу в прошлом месяце.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

81 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
чувак наёмный работник, оказался таких взглядов, что впадлу с ним работать, руководство его уволило
не в тюрьму же посадили
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ответ depressive_monk
Сейчас бы защищать террористов, которые вам бы голову отрезали за милую душу из за неправильно вероисповедания🙃
Тут разговор про Палестину, а не про хамас
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куприн
На фоне того как весь иранский парламент воодушевленно хором кричит "Смерть Америке" после терактов в Израиле, понимать американских леваков совсем уж сложно становится.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Иовлев
И те и те воюют исключительно против мирного населения. Боёв нет, одни акты геноцида с обеих сторон.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Ответ depressive_monk
Боже, посмотрите просто, сколько Палестине денег платили американские и европейские налогоплательщики. ЕС сегодня отменил пакет помощи Палестине на 700 миллионов долларов, Германия и Франция лично свои программы по их поддержке свернули общей суммой на 500 миллионов, Штаты скоро выступят с этим заявлением. Несчастные палестинские дети
Палестинские дети от этой помощи, которая до них вряд ли доходит, не перестают быть бедными. Они страдают как от сионистов, которые заперли их в гетто, так и от исламистов, которые вполне естественно там власть захватили. А европейский истеблишмент просто очищает совесть этими благотворительными подачками.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ depressive_monk
Сейчас бы защищать террористов, которые вам бы голову отрезали за милую душу из за неправильно вероисповедания🙃
Сейчас бы защищать тех, кто говорит что в Секторе Газа живут одни животные и отключать мирных жителей от воды, при пустынном климате.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Никитенко
Куда смотрит ООН ,когда в это время происходит геноцид палестинцев?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свободу Попугаям
Ответ John Brocnar
Ничего мне не будет. Я их не притяснял их земли не отжимал. Ты сам сколько раз был в Палестине? Ты себя христианином считаешь? Ты сколько раз в церковь ходил за последний год? У тебя ник говорит сам за себя. Человек в котором есть Бог никогда не будет депрессивным. Ты обычный желчный человек снизким критическим мышлением. А скорее всего бот
Ты просто 90 не застал, когда тут в некоторых регионах миролюбивые такие дела творили. Критически мыслящий )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
То, как боевики расправляются с мирными гражданами - это конечно терроризм (не будем говорить, по чьим учебникам, сейчас не об этом). Сам термин "террор" и образован от слова "ужас", поэтому это нельзя одобрять никому. Но то, что открыто заявляют и подтверждают действиями в отношении мирных жителей Газа власти Израиля, называется другим известным термином - "геноцид". Почему об этом все молчат в Америке и на Западе в целом? Тем самым поддерживают. Как когда-то молча поддерживали нацистов, закрывая глаза на их отношение к тем же евреям
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ Сергей Иовлев
И те и те воюют исключительно против мирного населения. Боёв нет, одни акты геноцида с обеих сторон.
Да, по сути.
Кроме самого начала, где израильские военные вместо обороны, снимали свою смерть на телефон.
А так страдает мирняк с обеих сторон. Но для прессы бомбежка одних мирных ничего не значит, а убийства других - горе и терракт.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Ответ kc6nxy8whs
Комментарий скрыт
Сейчас бы защищать террористов, которые вам бы голову отрезали за милую душу из за неправильно вероисповедания🙃
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Ответ John Brocnar
У мужика явно есть яйца и критическое мышление. Он явно другой нежели те кто кричит "а террористы", хавая информационное гамно которое им подают
Желаю тебе поехать в сектор Газа и показать свои яйца, погуляя по улицам с белым цветом лица и христианским вероисповеданием. Этот же обозреватель обыкновенная присоска к хайпу, как Миа Халифа и прочие повылезавшие поклонники.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chestisovest mira
Ответ Куприн
На фоне того как весь иранский парламент воодушевленно хором кричит "Смерть Америке" после терактов в Израиле, понимать американских леваков совсем уж сложно становится.
Хм... После 2х войн в Ираке, Ливии, Сирии...
Но Барену ведь можно!
И только попробуйте пожелать ему смерти! Он и вас за это!
Не сметь осуждать барина и желать ему того же, что он сам посеял ранее на другом конце света, потреся пробиркой в ООН. А потом жидко пукнув сказал: Ну мы ошиблись, с кем не бывает...
Просто класс!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Ответ John Brocnar
Я сам не в восторге от того что умирают мирные жители. Но ты на полном серьезе считаешь что палестинцы хотят дискредировать себя такими действиями тупо подставляясь, когда их реальная цель вернуть и закрепить границы ииобрести государственность? Ты серьезно? Ты думаешь что они будут себя подставлять крича "убивайте всех иноверцев"? Чтобы вечь мир от них отвернулся. Я поражаюсь как можно в 21м веке хавать такую чушь
Дружище, все фото и видео в интернете и их легко можно найти. Хамас и сектор Газа не заинтересованы в обретении Палестиной государственности, им интересна только кровь и джихад. Реальные же палестинцы добиваются этого через арабские партии в израильском парламенте и поддержку мирового сообщества.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Ответ depressive_monk
Если их заперли в гетто, то откуда в Израиле 30% арабского населения и 2 арабских партии в парламенте? Может, они сами не хотят из того гетто вылезать?
арабы в Израиле - это люди второго сорта, что неудивительно, ведь даже в Конституции Израиля закреплено, что это еврейское государство. Вполне логично, что палестинцы хотят жить в независимом государстве на своей земле.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Ответ Матвей Суицидин
Палестинские дети от этой помощи, которая до них вряд ли доходит, не перестают быть бедными. Они страдают как от сионистов, которые заперли их в гетто, так и от исламистов, которые вполне естественно там власть захватили. А европейский истеблишмент просто очищает совесть этими благотворительными подачками.
Если их заперли в гетто, то откуда в Израиле 30% арабского населения и 2 арабских партии в парламенте? Может, они сами не хотят из того гетто вылезать?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ответ Денис Давыдов
есть такая очень древняя книжка, говорят что самая продаваемая в мире за всю историю человечества, библия называется, может что-то слышал о ней. так вот там описано как евреи существовали на этих территориях ещё со 2 века до нашей эры.
Есть такая наука, история называется, может что-то слышал о ней. Так вот, там говорится, что последние, как минимум 14 веков, эти земли принадлежали арабам. А если верить самим палестинцам, то этот народ жил там еще до евреев (конкретно палестинцы, хотя это спорный момент)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ John Brocnar
Да понятное дело что Хамас давно уже марионетка США. Как только весь мир начал поддерживать Палестину, этим дикарям из Хамаса приказали дискредитировать всех палестинцев. И всю идею в целом
ахахахах, хотя да Аль-Каида и 11 сентября же тоже проделки госдепа, чему я удивляюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elkipalki
Ответ Денис Давыдов
не с Палестиной, а с ХАМАСом, надо писать напрямую тогда уж, который признан и вполне заслуженно террористической организацией во многих странах мира, в том числе и в США.
Так он то как раз написал, что солидарен с Палестиной. Ладно с хамасом, но он солидарен с Палестиной, которую евреи кошмарят постоянно. Но на Западе все так демократично, что солидарным можно быть только с тем, с кем партия разрешит. У нас же в России ты можешь быть солидарен как с Израилем, так и с Палестиной. И ничего тебе за твое мнение не будет. У нас свободы гораздо больше, чем на западе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John Brocnar
Ответ depressive_monk
Не нужно знать арабского, чтобы понять фразу "Take off your cross". Если ты думаешь, что арабы не знают английского, то ты проклятый расист
Расист именно ты! Ярый исламофоб. Лицемер. Если не расист с какогт перепугу ты решил если тебя прессанули в Сирии(чему я не верю), то в Палестине также??? Расист чистой воды. Зная какие русские шовинисты, я же не клевещу на украинцев что они такие же только потому что оьа народа православные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ depressive_monk
Я вчера видел фото квиров, стоящих с плакатом "Квиры за Пвлестину" и на плакате флаг Хамаса рядом с палестинским, и это фото форсят активно на Западе либерахи местные. Большинство реально разницу не видят.
можно конечно было бы им пожелать встретиться с теми кого они поддерживают, но мы же понимаем чем это закончится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
muslim1978
писец. ему предложили выбор. он выбрал. и после "неправильного" выбора послали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ответ depressive_monk
Так все, кто сейчас поддерживает Палестину на волне хайпа, поддерживают Хамас и сектор Газа, даже не понимая, что это не одно и то же с Палестиной.
Не все. Если, к примеру, я знаю разницу, ты знаешь разницу, этот тип тоже может ее знать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chestisovest mira
Ответ depressive_monk
Желаю тебе поехать в сектор Газа и показать свои яйца, погуляя по улицам с белым цветом лица и христианским вероисповеданием. Этот же обозреватель обыкновенная присоска к хайпу, как Миа Халифа и прочие повылезавшие поклонники.
Забавно видеть приводить в пример только последствия умышленно умалчивая о первопричинах.
Двойные стандарты у либерштейнов и либерцукерманов в крови.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Ответ Верховный Лорд
И США, и Европа очень даже причастны к созданию государства «Израиль», вот теперь пускай и разгребают последствия) во всей этой истории жаль, как и всегда, обычных людей, которым надо за все это расплачиваться… кому то своими деньгами, а кому то своими жизнями
Государство Израиль это самый успешный проект Запада, несмотря на воинственную обстановку и неблагоприятные условия, построили одно из самых рвзвитых государств мира и с огромным отрывом самое развитое государство в регионе. Всем нам бы так поучиться строить государства.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий