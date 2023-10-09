Дрэймонд Грин: «Большинство агентов относятся к спортсменам так, словно спортсмен работает на них»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Рич Пол Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высоко отозвался о своем агенте и основателе Klutch Sports Риче Поле.

«И вот вы оказываетесь молодым темнокожим человеком, который заработал больше денег, чем только можно себе представить. Но ты не знаешь, как с этим жить. Ты не знаешь, что с этим делать.

Большинство агентов относятся к спортсменам так, как будто спортсмен работает на них. Но вокруг большинства атлетов крутится многомиллиардный бизнес, который они даже и не осознают. У них нет Рича Пола, который бы объяснил что к чему. И в этом его особенность», – сказал Грин в эфире 60 minutes.

Этим летом Грин продлил контракт с «Уорриорз» на 4 года и 100 миллионов долларов.

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
В футболе давно так. Даже если игрок согласен перейти и зарплата устраивает, всё равно он никуда не перейдёт, пока агент не получит свои комиссионные с клуба-продавца или клуба-покупателя.
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