Джейлен Грин: «В этом году для меня важнее концентрация на мелочах. Готов вносить любой вклад в победу, какой бы он ни был»

Разыгрывающий « » поделился, в каких аспектах своей игры он может стать лучше.

«В этом году для меня важнее концентрация на мелочах, чтобы я мог вносить свой вклад в победу, каким бы он ни был. Мне не обязательно только набирать очки. Я могу играть в защите, объяснять, поддерживать, помогать парням становиться лучше.

Могу стать намного сильнее в защите, лидерских качествах, общении, просто научиться быть в нужном месте и в нужное время. Чувствую, что у меня уже есть хорошая «химия» с парнями, которые пришли в команду. Самое главное – это показать, что я могу выходить на паркет и брать на себя любые задачи», – сказал Грин.

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