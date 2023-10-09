Име Удока: «Джейлен Грин не будет иметь мяч в руках так много, как в предыдущие годы»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока рассказал о новой роли, к которой придется адаптироваться разыгрывающему Джейлену Грину.
«Если посмотреть людей, которые его окружают. Очевидно, что Фред Ванвлит отлично справляется со своей работой и находит партнеров по команде. Алперен тоже может разыгрывать. Нам нужно несколько парней с мячом, которые могут забрать мяч на подборе и разогнать атаку.
Так что Джейлен не будет иметь мяч в руках так много, как в предыдущие годы, но есть способы использовать его навыки и максимально его задействовать, когда он владеет мячом.
Фред способен предоставить ему возможности для легкого броска – думаю, Джейлен видит в этом для себя лишь новую возможность», – сказал Удока Houston Chronicle.
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