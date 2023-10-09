Джейлен Грин о цели на сезон: «Побеждать. Я этого еще не делал»
Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин рассказал о главной цели на предстоящий сезон НБА.
«Побеждать. Побеждать. Побеждать.
Умение побеждать очень важно в НБА. Я этого еще не делал. Пришло время все изменить.
Беру на себя большую ответственность за отсутствие побед. Знаю, что болельщики рассчитывают на меня. Знаю, что тренерский штаб и мои товарищи по команде тоже рассчитывают на меня как на лидера, как на игрока, который с каждым годом должен становиться лучше», – сказал Грин Houston Chronicle.
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