Джейлен Грин о цели на сезон: «Побеждать. Я этого еще не делал»

Разыгрывающий « » рассказал о главной цели на предстоящий сезон .

«Побеждать. Побеждать. Побеждать.

Умение побеждать очень важно в НБА. Я этого еще не делал. Пришло время все изменить.

Беру на себя большую ответственность за отсутствие побед. Знаю, что болельщики рассчитывают на меня. Знаю, что тренерский штаб и мои товарищи по команде тоже рассчитывают на меня как на лидера, как на игрока, который с каждым годом должен становиться лучше», – сказал Грин Houston Chronicle.

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