Акилле Полонара перенесет операцию по удалению новообразования в яичке

Тяжелый форвард « » завтра перенесет операцию по удалению недавно обнаруженного новообразования в яичке.

По окончании операции будет сообщено о сроках восстановления, говорится в пресс-релизе клуба.

Итальянец этим летом заключил двухлетнее соглашение с командой.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?