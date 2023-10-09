Акилле Полонара перенесет операцию по удалению новообразования в яичке
Тяжелый форвард «Виртуса» Акилле Полонара завтра перенесет операцию по удалению недавно обнаруженного новообразования в яичке.
По окончании операции будет сообщено о сроках восстановления, говорится в пресс-релизе клуба.
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