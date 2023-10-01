Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Бешикташ», «Фенербахче» – «Бодрумспор»
В воскресенье, 1 октября, продолжится новый сезон турецкой лиги.
В рамках регулярного чемпионата «Дарушафака» примет «Бешикташ», «Фенербахче» – «Бодрумспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 13.00, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 1 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Галатасарай – 1-0, Тофаш – 1-0, Анадолу Эфес – 1-0, Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Фенербахче – 0-0, Каршияка – 0-0, Дарушафака – 0-0, Петким Спор – 0-0, Бешикташ – 0-0, Бодрумспор – 0-0, Бурсаспор – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Самсунспор – 0-1, Меркезефенди – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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