Адриатическая лига. «Цибона» – «Задар», «Мега» сыграет с «Будучностью»

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги во встрече хорватских команд «Цибона» примет «Задар», сербская «Мега» сыграет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Задар Дата проведения 8 апреля, 18.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović» Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 21-2, Црвена Звезда Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 17-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-7, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-12, Студентски Центар Черногория – 10-14, Задар Хорватия – 10-14, Сплит Хорватия – 10-14, Цибона Хорватия – 9-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-14, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-18, Скопье Северная Македония - 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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