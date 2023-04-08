Адриатическая лига. «Цибона» – «Задар», «Мега» сыграет с «Будучностью»

Теги результаты Цибона Адриатическая лига Задар Будучность Мега Баскетбол

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги во встрече хорватских команд «Цибона» примет «Задар», сербская «Мега» сыграет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Задар
Дата проведения
8 апреля, 18.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

Мега – Будучность
Дата проведения
8 апреля, 20.00
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 21-2, Црвена Звезда Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 17-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-7, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-12, Студентски Центар Черногория – 10-14, Задар Хорватия – 10-14, Сплит Хорватия – 10-14, Цибона Хорватия – 9-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-14, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-18, Скопье Северная Македония - 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий