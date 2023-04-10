Адриатическая лига. «Студентски Центар» сыграет с ФМП, «Партизан» – «Игокеа»

Теги результаты Партизан Адриатическая лига ФМП Игокеа Студентски центар Баскетбол

В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Черногорский «Студентски Центар» сыграет с сербским ФМП, сербский «Партизан» примет боснийский клуб «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Студентски центар – ФМП
Дата проведения
10 апреля, 19.00, «Морача»
Онлайн матча

Партизан – Игокеа
Дата проведения
10 апреля, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 21-2, Црвена Звезда Сербия – 20-3, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-7, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-13, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 10-14, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-14, Цибона Хорватия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-19, Скопье Северная Македония - 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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