Джей Скрабб из «Селтикс» получил разрыв крестообразной связки

Теги травмы Бостон НБА Джей Скрабб Баскетбол

Защитник «Бостона» Джей Скрабб получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке в субботу.

Скрабб в минувшем сезоне играл в G-лиге и за «Орландо» в НБА (6,5 очка и 3,0 подбора в среднем за игру в двух матчах).

Летом 23-летний баскетболист заключил двусторонний контракт с «Селтикс».

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1 комментарий

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Виталий Попов
невезуха......здоровья парню
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