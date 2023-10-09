Джей Скрабб из «Селтикс» получил разрыв крестообразной связки
Защитник «Бостона» Джей Скрабб получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке в субботу.
Скрабб в минувшем сезоне играл в G-лиге и за «Орландо» в НБА (6,5 очка и 3,0 подбора в среднем за игру в двух матчах).
Летом 23-летний баскетболист заключил двусторонний контракт с «Селтикс».
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
1 комментарий