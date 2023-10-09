Защитник « » Джей Скрабб получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке в субботу.

Скрабб в минувшем сезоне играл в G-лиге и за «Орландо» в (6,5 очка и 3,0 подбора в среднем за игру в двух матчах).

Летом 23-летний баскетболист заключил двусторонний контракт с «Селтикс».

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