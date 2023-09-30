Джейсон Тейтум в межсезонье решил не делать операцию на беспокоившем его запястье

Теги травмы Бостон НБА Джейсон Тейтум Рамона Шелберн Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум в межсезонье-2023 решил не делать операцию на беспокоившем его запястье.

В минувшем розыгрыше плей-офф Тейтум играл с переломом кости запястья левой руки. 

«Тейтум заходил в межсезонье с мыслью о том, что ему, возможно, понадобится операция. Он встретился с несколькими специалистами и в итоге было принято решение, что можно обойтись без хирургического вмешательства», – рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Тейтуму сделали инъекцию кортизона. Он готов начать подготовку к сезону в тренировочном лагере.

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2 комментария

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Jerry Rodrogha
Сейчас набегут диванные хирурги, которые лучше всех всё знают, не глядя на пациента и на результаты рентгена/томограмму.
Может быть, зря, может быть, не зря. Чтобы иметь мало-мальски обоснованное мнение, надо снимки смотреть и квалификацию иметь.
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