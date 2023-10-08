Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» совершат обмен перед дедлайном»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Баскетбол

По мнению инсайдера The Athletic Джована Бухи, руководство «Лейкерс» сформирует окончательный состав команды перед февральским дедлайном обменов.

«Думаю, что «Лейкерс» совершат обмен перед дедлайном. Думаю, что они в одном шаге от окончательного состава», – сказал Буха.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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6 комментариев

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ты не прав
Ответ blooooomka
Было бы идеально, с учётом того, что Леброн , единственный кто его смог "приручить", ведь после его не пугало , что земля круглая ,а не плоская, штрафы за отсутствие в играх, вообще ничто и никто
Тут даже скорее если Леброн не сможет, то никто не сможет

Ирвинг как будто бы решает все проблемы Лал из финала конфы, но пока это гадание на гуще, мб к зиме кто то еще бунтовать начнет, всякое бывает
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vzi
Ответ blooooomka
Было бы идеально, с учётом того, что Леброн , единственный кто его смог "приручить", ведь после его не пугало , что земля круглая ,а не плоская, штрафы за отсутствие в играх, вообще ничто и никто
Леброн его приручил, когда Ирвинг еще был подающим надежды, а не чемпионом НБА с хорошим перфомансом в финале.
Есть ощущение, что сойдись они второй раз в одной команда, Ирвинг начнет пальцы крючить.
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blooooomka
Ответ vzi
Леброн его приручил, когда Ирвинг еще был подающим надежды, а не чемпионом НБА с хорошим перфомансом в финале. Есть ощущение, что сойдись они второй раз в одной команда, Ирвинг начнет пальцы крючить.
Я думаю, что нет. Но будут ли они снова играть вместе? вот в чем вопрос
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vzi
Ответ blooooomka
Я думаю, что нет. Но будут ли они снова играть вместе? вот в чем вопрос
Посмотрим. Дедлайн будет жарким. :)
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