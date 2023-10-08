Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» совершат обмен перед дедлайном»

По мнению инсайдера The Athletic Джована Бухи, руководство «Лейкерс» сформирует окончательный состав команды перед февральским дедлайном обменов.

«Думаю, что «Лейкерс» совершат обмен перед дедлайном. Думаю, что они в одном шаге от окончательного состава», – сказал Буха.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?