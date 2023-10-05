Премьер-лига. Женщины. МБА встретится с «Нефтяником»

Теги результаты чемпионат России жен МБА жен Нефтяник жен Баскетбол

В четверг, 5 октября, в рамках нового регулярного чемпионата женской Премьер-лиги МБА примет «Нефтяник».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

МБА – Нефтяник

5 октября. 19:00

Положение команд:  Самара – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Надежда – 1-0, Енисей – 1-0, Нефтяник – 0-0, МБА – 0-0, УГМК – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Ника – 0-1,

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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