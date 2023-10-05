Премьер-лига. Женщины. МБА встретится с «Нефтяником»
В четверг, 5 октября, в рамках нового регулярного чемпионата женской Премьер-лиги МБА примет «Нефтяник».
Чемпионат России
Женщины
МБА – Нефтяник
5 октября. 19:00
Положение команд: Самара – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Надежда – 1-0, Енисей – 1-0, Нефтяник – 0-0, МБА – 0-0, УГМК – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Ника – 0-1,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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