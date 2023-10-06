Гордон Хэйворд о Брэндоне Миллере: «Он уже сильнее многих других парней как плеймейкер»
Легкий форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд поделился своими впечатлениями от игры со 2-м номером драфта-2023 Брэндоном Миллером.
«Его умение играть под опекой, самообладание, способность поймать нужный момент для передачи, – на мой взгляд, он уже сильнее многих других парней.
Брэндон легко будет набирать очки, но больше всего впечатляет его видение площадки и навык найти открытого партнера по команде», – сказал Хэйворд.
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