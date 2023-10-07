Президент «Прометея»: «Ронен Гинзбург уехал в Израиль на свадьбу сына»

Теги Ронен Гинзбург Прометей Владимир Дубинский Баскетбол

Президент «Прометея» Владимир Дубинский объяснил причину отсутствия главного тренера Ронена Гинзбурга на вчерашнем матче против «Кейлы» (89:74) в латвийско-эстонской лиге Pafbet.

«Друзья получили много сообщений в мессенджере с вопросами, в чем причина отсутствия главного тренера Нено на игре, которая прошла вчера в Эстонии.

Вчера все было хорошо, наш Нено уехал в Израиль на свадьбу сына и должен был присоединиться к команде в понедельник в Турции. Но сегодня мы все узнали об ужасном событии, произошедшем в этой стране, об ужасной ракетной бомбардировке палестинским движением ХАМАС. Тысячи ракет упали на израильскую территорию. К счастью, наш Нено позвонил сегодня утром, он в порядке, он был в бомбоубежище, но пока дороги закрыты, аэропорты закрыты, есть перебои с интернетом.

Наш тренер в хорошем настроении, к сожалению в Израиле не первый раз происходят такие страшные события, но мы вместе, держимся и понимаем все, что чувствует сейчас израильский народ. Наши мысли и наши сердца сейчас с Нено и всем народом Израиля.

Держитесь, мы на связи с Нено и сообщим о состоянии дел», – пишет Дубинский.

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