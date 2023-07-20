Дэйвон Рид стал игроком «Прометея»

Теги переходы Еврокубок НБА Суперлига Украины Дэйвон Рид Прометей Баскетбол

Украинский «Прометей» подписал контракт с американским атакующим защитником Дэйвоном Ридом (28 лет, 196 см).

У Рида большой опыт выступлений в НБА. Защитник был выбран «Финиксом» под 32-м номером на драфте 2017 года и провел в лиге четыре сезона, выступая за «Финикс», «Индиану», «Денвер» и «Лейкерс».

В минувшем сезоне Рид сыграл 35 матчей за «Наггетс» и 8 – за «Лейкерс». Всего на счету защитника 122 матча в НБА с показателями 3,1 очка и 1,7 подбора в среднем за встречу.

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