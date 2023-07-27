«Прометей» сохранил Иссуфа Санона

Теги переходы Еврокубок Иссуф Санон Прометей Баскетбол

«Прометей» продлил контракт с разыгрывающим Иссуфом Саноном (23 года, 193 см).

Соглашение рассчитано на сезон-23/24.

В минувшем розыгрыше Еврокубка Санон набирал 8,0 очка, 2,2 передачи и 2,0 подбора в среднем за игру.

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