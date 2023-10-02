Стал известен бюджет тель-авивского «Маккаби» на предстоящий сезон

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Хапоэль Иерусалим чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Баскетбол

Бюджет тель-авивского «Маккаби» на предстоящий сезон-2023/24 будет таким же, как и в прошлом году, пишут Яков Меир и Томер Гивати из Israel Hayom.

Бюджет «Маккаби» составляет 90 млн шекелей, т.е. примерно 22,3 млн евро. Однако в своей статье журналисты отмечают, что эта цифра не включает молодежные команды и может увеличиться по ходу сезона.

Второй израильской командой после «Маккаби» по этому показателю является иерусалимский «Хапоэль», бюджет которого составляет 45 млн шекелей (примерно 11,1 млн евро).

А «Хапоэль Тель-Авив» с бюджетом в 25 млн шекелей (примерно 6,2 млн евро) занимает 3-е место среди самых богатых израильских команд.

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