Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Тюрк Телеком», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой»

В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Бююкчекмедже» примет « », « » встретится с «Дарушафакой»

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 1-0, Галатасарай – 1-0, Тофаш – 1-0, Анадолу Эфес – 1-0, Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, – 1-0, – 1-0, Самсунспор – 1-1, Каршияка – 0-1, Бешикташ – 0-1, Бурсаспор – 0-1, – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Меркезефенди – 0-2, Бодрумспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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