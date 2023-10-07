Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Тюрк Телеком», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой»
В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Бююкчекмедже» примет «Тюрк Телеком», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой»
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 7 октября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 7 октября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 1-0, Галатасарай – 1-0, Тофаш – 1-0, Анадолу Эфес – 1-0, Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Дарушафака – 1-0, Петким Спор – 1-0, Самсунспор – 1-1, Каршияка – 0-1, Бешикташ – 0-1, Бурсаспор – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Меркезефенди – 0-2, Бодрумспор – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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