Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Тюрк Телеком», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Дарушафака Бахчешехир Бурсаспор Бююкчекмедже Петким Спор Баскетбол

В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Бююкчекмедже» примет «Тюрк Телеком», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой»

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бахчешехир – Петким Спор
Дата проведения
7 октября, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Бююкчекмедже – Тюрк Телеком
Дата проведения
7 октября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Бурсаспор – Дарушафака
Дата проведения
7 октября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 1-0, Галатасарай – 1-0, Тофаш – 1-0,  Анадолу Эфес – 1-0, Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Дарушафака – 1-0, Петким Спор – 1-0, Самсунспор – 1-1, Каршияка – 0-1, Бешикташ – 0-1, Бурсаспор – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1,  Меркезефенди – 0-2, Бодрумспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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