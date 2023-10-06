Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Руной»

В пятницу, 6 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоится встреча дебютантов турнира – « » в Екатеринбурге примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, – 1-0, Уралмаш – 1-0, Парма – 1-0, Зенит – 1-1, МБА – 1-1, Самара – 1-1, Астана – 0-0, Минск – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-2, Автодор – 0-2, Енисей – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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