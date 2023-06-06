Майк Браун: «Пусть Йокич набирает 50 очков. Если сможете выключить из игры всех остальных, тогда у вас есть шансы»

Теги Майк Браун Денвер Майами Сакраменто НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун поделился своим видением правильной стратегии игры против 2-кратного MVP Николы Йокича.

«Заставьте его работать, чтобы набрать очки. Но не используйте двойную опеку. Если он набрал 50 очков, пусть набирает 50.

Что, по нашим ощущениям, «питает» его команду, так это если он набирает, допустим, 32 очка и 12 передач. Если вы это допустите, вы не только позволите Йокичу набрать свои очки и чувствовать себя в порядке, но и все остальные тоже будут чувствовать себя вовлеченными в игру. Это дает им дополнительное преимущество, потому что теперь они чувствуют себя «на одной волне».

Мне казалось: «Пусть он набирает». Потому что если он будет главным скорером, а мы сможем выключить из игры всех остальных, тогда у нас может быть шанс. В противном случае шансов нет. Вы не можете остановить его, поэтому надо использовать другой подход», – сказал Браун.

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8 комментариев

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xamer 9
В общем то, такой и был расчёт во второй игре, но летело бы у остальных чуть лучше - и это бы не сработало.
+4
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Mr.Trol
А кто сказал, что это работает? Пару игр не показатель, там разница была всего в одном броске. Не будет же постоянно у них не залетать, а у Данкана, например, залетать.
+3
0
+3
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melmi
Ответ xamer 9
В общем то, такой и был расчёт во второй игре, но летело бы у остальных чуть лучше - и это бы не сработало.
Такую тактику в прошлом финале применял Бостон против Карри
Ты прав, немного более высокий % у других игроков и тактика летит в мусорную корзину
Собственно проигрыш в 3 очка это подтверждает
+2
0
+2
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mr.kras
Блин, повылазили гениальные тренеры и эксперты, которые конечно же знают как 100% победить Денвер. Но только почему то заговорили после того как это сработало, но почему то до этого мало кто такую идею преподносил, видимо хотели довести Николу в финал
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Александр Горлов
Эдрис Адебайо: я лучший оборонительный игрок в этой лиге.
Финал чемпионата: поступают предложения не пытаться лимитировать скоринг Йокича.
Эдрис: годный план.
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Vishenka90
Ответ xamer 9
В общем то, такой и был расчёт во второй игре, но летело бы у остальных чуть лучше - и это бы не сработало.
Я бы не сказал, что плохо летело у Денвера. Они были не так уж плохи в нападении, просто проспали смертельный и быстрый рывок Майами в начале 4-й четверти.
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