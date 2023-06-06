Майк Браун: «Пусть Йокич набирает 50 очков. Если сможете выключить из игры всех остальных, тогда у вас есть шансы»

Главный тренер « » поделился своим видением правильной стратегии игры против 2-кратного MVP Николы Йокича.

«Заставьте его работать, чтобы набрать очки. Но не используйте двойную опеку. Если он набрал 50 очков, пусть набирает 50.

Что, по нашим ощущениям, «питает» его команду, так это если он набирает, допустим, 32 очка и 12 передач. Если вы это допустите, вы не только позволите Йокичу набрать свои очки и чувствовать себя в порядке, но и все остальные тоже будут чувствовать себя вовлеченными в игру. Это дает им дополнительное преимущество, потому что теперь они чувствуют себя «на одной волне».

Мне казалось: «Пусть он набирает». Потому что если он будет главным скорером, а мы сможем выключить из игры всех остальных, тогда у нас может быть шанс. В противном случае шансов нет. Вы не можете остановить его, поэтому надо использовать другой подход», – сказал Браун.

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