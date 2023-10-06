Девин Букер о Юсуфе Нуркиче: «Он просто зверь»
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер высоко оценил навыки своего нового партнера по команде Юсуфа Нуркича.
«Он просто зверь.
Он умеет разыгрывать мяч. Его IQ для «большого» зашкаливает. И он не боится давать совет – всегда рад пойти на контакт с тобой.
Я прислушиваюсь к нему и пытаюсь воплотить это в жизнь», – сказал Букер.
Нуркич присоединился к «Санз» в результате трехстороннего обмена с участием Дэмиана Лилларда и Деандре Эйтона.
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