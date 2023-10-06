Девин Букер о Юсуфе Нуркиче: «Он просто зверь»

Теги Финикс НБА Юсуф Нуркич Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер высоко оценил навыки своего нового партнера по команде Юсуфа Нуркича.

«Он просто зверь.

Он умеет разыгрывать мяч. Его IQ для «большого» зашкаливает. И он не боится давать совет – всегда рад пойти на контакт с тобой.

Я прислушиваюсь к нему и пытаюсь воплотить это в жизнь», – сказал Букер.

Нуркич присоединился к «Санз» в результате трехстороннего обмена с участием Дэмиана Лилларда и Деандре Эйтона.

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4 комментария

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Дмитрий Кутузов
Раненый волк тоже тигр!
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bear7904
Люда из зе бист, из классики
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Clayton Kershaw
Главное чтоб не сломался как обычно и не пропустил половину сезона
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Swhat
А в защите что может ?
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