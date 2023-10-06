Девин Букер о Юсуфе Нуркиче: «Он просто зверь»

Атакующий защитник « » высоко оценил навыки своего нового партнера по команде .

«Он просто зверь.

Он умеет разыгрывать мяч. Его IQ для «большого» зашкаливает. И он не боится давать совет – всегда рад пойти на контакт с тобой.

Я прислушиваюсь к нему и пытаюсь воплотить это в жизнь», – сказал Букер.

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