Кинан Эванс – о возвращении в Евролигу после травмы: «Накал страстей, энергия арены. Я скучал по этому»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Виртус Кинан Эванс Баскетбол

Разыгрывающий «Жальгириса» Кинан Эванс, вернувшийся после травмы ахилла, признался, что скучал по эмоциональным поединкам, как выездная победа над «Виртусом» (82:79).

Американец отметился 25 набранными очками и двумя важными трехочковыми в концовке встречи.

«Рад вернуться, рад одержать первую победу. Но у меня до сих пор это неприятное чувство, потому что знаю, что мы можем быть лучше как команда, а я могу быть лучше как игрок. Глупые ошибки, глупые фолы, но я просто рад, что мы выиграли.

Тяжелая победа. Скучал по этому ощущению, когда 40 минут казались просто адом. Накал страстей, энергия арены... Мне этого не хватало. Это была борьба до самого конца, были и взлеты, и падения, но я просто счастлив, что мы смогли остаться одним целым до финальной сирены», – сказал Эванс.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Перемен! «Хьюстон»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адвокат дьявола*
В следующем году у этого игрока будет контракт на 3 миллиона в год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий