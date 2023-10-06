Кинан Эванс – о возвращении в Евролигу после травмы: «Накал страстей, энергия арены. Я скучал по этому»

Разыгрывающий « » Кинан Эванс, вернувшийся после травмы ахилла, признался, что скучал по эмоциональным поединкам, как выездная победа над « » (82:79).

Американец отметился 25 набранными очками и двумя важными трехочковыми в концовке встречи.

«Рад вернуться, рад одержать первую победу. Но у меня до сих пор это неприятное чувство, потому что знаю, что мы можем быть лучше как команда, а я могу быть лучше как игрок. Глупые ошибки, глупые фолы, но я просто рад, что мы выиграли.

Тяжелая победа. Скучал по этому ощущению, когда 40 минут казались просто адом. Накал страстей, энергия арены... Мне этого не хватало. Это была борьба до самого конца, были и взлеты, и падения, но я просто счастлив, что мы смогли остаться одним целым до финальной сирены», – сказал Эванс.

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