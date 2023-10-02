Кевин О’Коннор: «Бакс» и «Селтикс» на недоступном для других уровне в Восточной конференции»
Эксперт Кевин О’Коннор оценил расклад сил в Восточной конференции после недавних обменов.
«Милуоки» усилился Дэмианом Лиллардом, «Бостон» заполучил Дрю Холидэя.
«Бакс» и «Селтикс» на недоступном для других уровне в Восточной конференции. «Кливленд» даже не близко. У «Филадельфии» все сложно.
«Майами» в лучшем случае вылетит во втором раунде», – считает О’Коннор.
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