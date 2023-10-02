Кевин О’Коннор: «Бакс» и «Селтикс» на недоступном для других уровне в Восточной конференции»

Теги Бостон Кливленд Майами Милуоки Филадельфия НБА Дрю Холидэй Дэмиан Лиллард Баскетбол

Эксперт Кевин О’Коннор оценил расклад сил в Восточной конференции после недавних обменов.

«Милуоки» усилился Дэмианом Лиллардом, «Бостон» заполучил Дрю Холидэя.

«Бакс» и «Селтикс» на недоступном для других уровне в Восточной конференции. «Кливленд» даже не близко. У «Филадельфии» все сложно.

«Майами» в лучшем случае вылетит во втором раунде», – считает О’Коннор.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кёнигсберг
Осталось теперь понять, кто будет с хит в финале играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viewerigo
Ответ pulyalke
так то нэтс с харденом, кайри и кешей топ1 на востоке на бумаге и думаю по факту будут разрывать не только восток, но и всю лигу!!!
"Назад в будущее"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий