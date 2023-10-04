Дмитрий Узинский: «Каждый в «Локо» понимает, что планку опускать нельзя»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Дмитрий Узинский Баскетбол

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский рассказал, что команда ставит перед собой самые высокие задачи.

«Уже нет необходимости что-то говорить команде, которая почувствовала свои силы, поверила в себя. Каждый из нас понимает, что планку опускать нельзя. Перед нами поставлены самые высокие цели, и мы сделаем все, чтобы их выполнить. Конкуренция в чемпионате обострилась, добавились две новые команды. Мы же для всех будем раздражителем номер один. Но мы к этому готовы.

Важно, что «Локо» – команда с характером. А еще мне импонирует то, что «Локо» единственная команда в лиге, которая по-настоящему делает ставку на своих воспитанников. Приятно было видеть, как ребята из системы резерва клуба внесли колоссальный вклад в завоевание медалей в прошлом году. В межсезонье к нам присоединились еще два игрока – Кирилл Темиров и Сергей Щетинин. Оба вошли в символическую пятерку прошлогоднего «Финала четырех» Молодежной Единой лиги ВТБ», – заявил Узинский.

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