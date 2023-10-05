Дмитрий Матеранский задал вопрос Крису Финчу после победы «Миннесоты» над «Далласом» в предсезонном матче

Комментатор и ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский задал вопрос главному тренеру «Миннесоты» Крису Финчу после победы команды над « » (111:99) в первом предсезонном матче в Абу-Даби.

- Тренер, многие ваши игроки играли на чемпионате мира этим летом. Как вы думаете, участие в баскетболе ФИБА мешает или это просто другой мир?

– Нет, мы об этом уже говорили перед сегодняшним матчем. Думаю, заметно, что мы находимся в отличной форме в этом время, безусловно, это помогает нам ментально. Некоторые из наших игроков принимали участие в интернациональных матчах в этом году и прибыли в тренировочный лагерь в отличной форме, так что нам не нужно беспокоиться о том, чтобы приводить их в форму.

Мы заинтересованы в участии в значимых матчах, которые только вообще возможны, где есть возможность обучения и роста, разные стили игры, где каждое владение важно в каждом матче. Это отлично для любого участника соревнования.

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