Никола Ребич: «Зенит» приехал в Самару за победой»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Самара Никола Ребич Баскетбол

Защитник «Самары» Никола Ребич заявил, что его команда показала хорошую игру, но не сумела ничего противопоставить «Зениту» в концовке матча (76:84).

«Начали матч хорошо, как и хотели. Но игроки «Зенита» показали свое «качество»: они все забили, жестко играли в защите. Отсюда и разница по ходу второй четверти в 17-19 очков.

«Зенит» проиграл первый свой матч — понятно, что в Самару они приехали за победой. Еще один раз «Зенит» показал свое «качество» в концовке, попав важные броски. Но мы показали хорошую игру. Теперь нам нужно быстро восстановиться — уже через четыре дня у нас очень важный матч в Москве», – сказал Ребич.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6

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