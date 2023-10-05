Сергей Карасев: «Такие волевые тяжелые победы придают командного духа»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Самара Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев отметил важность победы над «Самарой» в матче Единой лиги ВТБ (84:76).

«Хотел бы высказать свое уважение игрокам «Самары»: они сражались и вернулись в игру после того, как мы очень неплохо провели полторы первые четверти. Но нам нельзя играть такими «качелями»: вели 17 очков, но три-четыре потери — и хозяева вернулись в игру, вторая половина была очень напряженной, «Самара» в какой-то момент вышла вперед...

Отдам должное нашим ребятам: после домашнего поражения в первом матче мы не опустили руки, собрались — такие волевые тяжелые победы очень важны, особенно в начале сезона, поскольку придают командного духа.

Самое главное, что победили. Теперь дальше ЦСКА, все силы и вся концентрация — на этот матч», – сказал Карасев.

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