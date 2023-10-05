Евролиге стоит расширяться на Ближний Восток и ввести потолок зарплат, считают генеральные менеджеры команд

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Лига чемпионов Баскетбол

Литовский сайт BasketNews провел опрос генеральных менеджеров Евролиги, выделив несколько ключевых моментов.

BasketNews спросил руководителей команд Евролиги о том, какой должна быть первая задача нового генерального директора Паулюса Мотеюнаса, который приступил к исполнению своих обязанностей в августе.

Примечательно, что 25% руководителей (самый популярный ответ) высказались за расширение Евролиги за счет добавления новых команд. Большинство из них предложили увеличить количество команд до 20, а один генменеджер предложил формат с 24 командами.

Кроме того, генеральные менеджеры назвали и другие направления совершенствования, такие как «повышение прозрачности и финансовой стабильности», «проведение бэк-ту-бэк матчей в одной и той же стране», «улучшение данных и статистической аналитики до уровня НБА и некоторых других лиг», создание большего «единства» и «выход Евролиги на новые рынки, в частности, в Дубай и Великобританию».

Так, две трети генеральных менеджеров выступили за расширение Евролиги на Ближний Восток.

Также 75% руководителей выступили за введение потолка зарплат, над чем Евролига уже давно работает, отмечает BasketNews.

Крайне вероятным в будущем становится слияние Еврокубка и Лиги чемпионов (которую организует ФИБА): 81,7% генменеджеров считают правильным объединить два турнира в одно престижное соревнование.

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1 комментарий

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Tim Timson
похоже литовец сделает любые шаги, чтобы российских команд не было в Евролиге быстро, а когда вернулись не смогли давить бюджетами)
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