Евролиге стоит расширяться на Ближний Восток и ввести потолок зарплат, считают генеральные менеджеры команд

Литовский сайт BasketNews провел опрос генеральных менеджеров , выделив несколько ключевых моментов.

BasketNews спросил руководителей команд Евролиги о том, какой должна быть первая задача нового генерального директора Паулюса Мотеюнаса, который приступил к исполнению своих обязанностей в августе.

Примечательно, что 25% руководителей (самый популярный ответ) высказались за расширение Евролиги за счет добавления новых команд. Большинство из них предложили увеличить количество команд до 20, а один генменеджер предложил формат с 24 командами.

Кроме того, генеральные менеджеры назвали и другие направления совершенствования, такие как «повышение прозрачности и финансовой стабильности», «проведение бэк-ту-бэк матчей в одной и той же стране», «улучшение данных и статистической аналитики до уровня НБА и некоторых других лиг», создание большего «единства» и «выход Евролиги на новые рынки, в частности, в Дубай и Великобританию».

Так, две трети генеральных менеджеров выступили за расширение Евролиги на Ближний Восток.

Также 75% руководителей выступили за введение потолка зарплат, над чем Евролига уже давно работает, отмечает BasketNews.

Крайне вероятным в будущем становится слияние Еврокубка и чемпионов (которую организует ФИБА): 81,7% генменеджеров считают правильным объединить два турнира в одно престижное соревнование.

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