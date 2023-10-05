Маркус Моррис о давлении со стороны: «У людей есть реальные проблемы в этом мире. А мне платят два раза в месяц»

Теги Клипперс НБА Маркус Моррис Баскетбол

Форвард «Клипперс» Маркус Моррис ответил на вопрос журналиста, как ему удается справляться с «внешними раздражителями».

«Я всю жизнь слышу разговоры со стороны. У людей есть реальные проблемы в этом мире. <...> Я играю в НБА. Болельщики смотрят, как я играю в баскетбол, так что все очень круто. Мне платят два раза в месяц, так что я не могу жаловаться», – сказал Моррис.

В 65 матчах прошлого сезона показатели Морриса составили 11,2 очка и 4 подбора при 42,6% с игры и 36,4% из-за дуги.

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3 комментария

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Jesse Boy
красавец
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Samsonov_24_4_11_15
Так Смарт или Моррис?
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vzi
Правильный пацан. Не кексик.
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