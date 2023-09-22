Маркус Моррис, скорее всего, сохранит место в составе «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Маркус Моррис Баскетбол

«Клипперс» не планируют расставаться с Маркусом Моррисом, пишет обозреватель команды Ло Мюррэй из The Athletic.

«Моррис занимает первое место в списке глубины состава «Клипперс». По словам источников The Athletic, не стоит ожидать «изгнания», подобного тому, как в прошлом сезоне «Финикс» поступил с Джеем Краудером», – поделился журналист.

В 65 матчах прошлого сезона показатели Морриса составили 11,2 очка и 4 подбора при 42,6% с игры и 36,4% из-за дуги.

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1 комментарий

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Daishi
Ну еще бы, главлябоф Лю. Опять весь сезон смотреть, как будет в старт его пихать в ущерб игре.
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