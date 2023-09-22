Маркус Моррис, скорее всего, сохранит место в составе «Клипперс»
«Клипперс» не планируют расставаться с Маркусом Моррисом, пишет обозреватель команды Ло Мюррэй из The Athletic.
«Моррис занимает первое место в списке глубины состава «Клипперс». По словам источников The Athletic, не стоит ожидать «изгнания», подобного тому, как в прошлом сезоне «Финикс» поступил с Джеем Краудером», – поделился журналист.
В 65 матчах прошлого сезона показатели Морриса составили 11,2 очка и 4 подбора при 42,6% с игры и 36,4% из-за дуги.
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