Маркус Моррис, скорее всего, сохранит место в составе «Клипперс»

« » не планируют расставаться с , пишет обозреватель команды Ло Мюррэй из The Athletic.

«Моррис занимает первое место в списке глубины состава «Клипперс». По словам источников The Athletic, не стоит ожидать «изгнания», подобного тому, как в прошлом сезоне «Финикс» поступил с Джеем Краудером», – поделился журналист.

В 65 матчах прошлого сезона показатели Морриса составили 11,2 очка и 4 подбора при 42,6% с игры и 36,4% из-за дуги.

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