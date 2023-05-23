ACB. «Бильбао» – «Уникаха», «Тенерифе» встретится с «Сарагосой»

Во вторник, 23 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Бильбао» примет «Уникаху», « » встретится с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Фуэнлабрада Дата проведения 23 мая, 21.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Тенерифе – Сарагоса Дата проведения 23 мая, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 28-5, Баскония – 27-6, Реал – 27-6, – 23-10, Тенерифе – 23-10, Гран-Канария – 19-14, Ховентуд – 19-14, Валенсия – 17-16, Мурсия – 16-17, – 14-19, Обрадойро – 13-20, Бреоган – 13-20, – 12-21, Жирона – 11-22, Манреса – 11-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23, Фуэнлабрада – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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