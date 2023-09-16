Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Бурк», «Лимож» встретится с «Монако» и другие матчи

Теги результаты Нанси чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Шоле Роанн Лимож Монако Бурк Ле-Портель Блуа Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 16 сентября, стартует новый сезон французской лиги LNB Pro А.

В первый игровой день регулярного чемпионата пройдут шесть матчей. «Ле-Портель» примет «Бурк», «Лимож» дома встретится с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Роанн
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Метрополитан – Сен-Кантен
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Ле-Портель – Бурк
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Блуа – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Нанси – Элан Шалон
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Лимож – Монако
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Положение команд: Элан Шалон – 0-0, Монако – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Страсбур – 0-0, Париж – 0-0, Нантер – 0-0, Метрополитан – 0-0, Бурк – 0-0, Сен-Кантен – 0-0, Блуа – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Дижон – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Лимож – 0-0, Виллербан – 0-0, Шоле – 0-0, Роанн – 0-0, Нанси – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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