Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Бурк», «Лимож» встретится с «Монако» и другие матчи
В субботу, 16 сентября, стартует новый сезон французской лиги LNB Pro А.
В первый игровой день регулярного чемпионата пройдут шесть матчей. «Ле-Портель» примет «Бурк», «Лимож» дома встретится с «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Положение команд: Элан Шалон – 0-0, Монако – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Страсбур – 0-0, Париж – 0-0, Нантер – 0-0, Метрополитан – 0-0, Бурк – 0-0, Сен-Кантен – 0-0, Блуа – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Дижон – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Лимож – 0-0, Виллербан – 0-0, Шоле – 0-0, Роанн – 0-0, Нанси – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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