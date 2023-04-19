Еврокубок. 1/4 финала. «Прометей» против «Промитеаса», «Гран-Канария» встретится с «Парижем» и другие матчи
В среду, 19 апреля, в рамках 1/4 финала плей-офф Еврокубка украинский «Прометей» сыграет с греческим «Промитеасом», испанская «Гран-Канария» встретится с французским «Парижем».
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 19 апреля, 18.30, «Ankara Arena»
- Ульм
- Пол (3), Кабокло (2), дос Сантос (0), Клепайс (0), Кристен (0).
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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