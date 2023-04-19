Еврокубок. 1/4 финала. «Прометей» против «Промитеаса», «Гран-Канария» встретится с «Парижем» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Гран-Канария Тюрк Телеком Ульм Хапоэль Тель-Авив Париж Прометей Промитеас Баскетбол

В среду, 19 апреля, в рамках 1/4 финала плей-офф Еврокубка украинский «Прометей» сыграет с греческим «Промитеасом», испанская «Гран-Канария» встретится с французским «Парижем».

Еврокубок

Плей-офф

1/4 финала

Тюрк Телеком Турция  –  Ульм Германия 0:5 (1 четверть)
Дата проведения
19 апреля, 18.30, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Онджель (0), Грант (0), Бутей (0), Эрик (0), Джонс (0).
Ульм
Пол (3), Кабокло (2), дос Сантос (0), Клепайс (0), Кристен (0).

Прометей Украина  –  Промитеас Греция
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
19 апреля, 21.00
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Париж Франция
Дата проведения
19 апреля, 22.45
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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