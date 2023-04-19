Еврокубок. 1/4 финала. «Прометей» против «Промитеаса», «Гран-Канария» встретится с «Парижем» и другие матчи

В среду, 19 апреля, в рамках 1/4 финала плей-офф Еврокубка украинский « » сыграет с греческим « », испанская « » встретится с французским « ».

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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