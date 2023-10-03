Реджи Буллок продолжит карьеру в «Хьюстоне»
Форвард Реджи Буллок (32 года, 198 см) после выхода на рынок свободных агентов подпишет контракт с «Хьюстоном».
Контракт Буллока на прошлой неделе был выкуплен «Сан-Антонио».
В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи. В июле форвард перешел в «Сперс» в результате трехстороннего обмена с участием «Бостона».
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