Форвард Реджи Буллок (32 года, 198 см) после выхода на рынок свободных агентов подпишет контракт с « ».

Контракт Буллока на прошлой неделе был выкуплен « ».

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи. В июле форвард перешел в «Сперс» в результате трехстороннего обмена с участием «Бостона».

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