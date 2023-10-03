Реджи Буллок продолжит карьеру в «Хьюстоне»

Теги переходы Хьюстон Сан-Антонио НБА Реджи Буллок Баскетбол

Форвард Реджи Буллок (32 года, 198 см) после выхода на рынок свободных агентов подпишет контракт с «Хьюстоном».

Контракт Буллока на прошлой неделе был выкуплен «Сан-Антонио».

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи. В июле форвард перешел в «Сперс» в результате трехстороннего обмена с участием «Бостона».

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1 комментарий

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Tolball
Хьюстон имеет мидл-левел и перебил наверно деньгами и длительностью контракта, похоже всерьез на что то рассчитывают в этом сезоне...
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