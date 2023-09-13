«Кавальерс» официально подписали Тристана Томпсона

« » официально объявил о подписании контракта с центровым (32 года, 206 см).

«Тристан воплощает в себе все качества, которые мы хотим видеть в нашей командной культуре, и мы очень рады вернуть его опыт и характер в наш клуб», – заявил президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтмен.

Томпсон, 4-й номер драфта-2011, большую часть карьеры провел в составе «Кавс» (2011–2020), в составе которых 4 года подряд выходил в финал НБА. После этого он один год провел в «Бостоне», а в сезоне-2021/22 сменил три команды: «Кингз», «Пэйсерс» и «Буллс».

Этой весной он подписал контракт с «Лейкерс»: 6 раз вышел на паркет в плей-офф и провел в общей сложности 32 минуты на площадке.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток