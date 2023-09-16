Глава офиса «Кавальерс» Коби Олтмен был арестован в пятницу вечером.

Президенту « » по баскетбольным операциям предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Олтмен, который передвигался на белом Lexus 2022 года выпуска, был остановлен около 21:00 в пятницу из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Олтмен возглавил офис «Кэвз» в 2017 году.

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