Глава офиса «Кавальерс» Коби Олтмен арестован. Ему предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде
Глава офиса «Кавальерс» Коби Олтмен был арестован в пятницу вечером.
Президенту «Кливленда» по баскетбольным операциям предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде.
Олтмен, который передвигался на белом Lexus 2022 года выпуска, был остановлен около 21:00 в пятницу из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Олтмен возглавил офис «Кэвз» в 2017 году.
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