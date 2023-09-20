Появилось видео задержания президента «Кавс» Коби Олтмена. Управленец с трудом прошел тест на сохранение равновесия

Теги происшествия Кливленд НБА Коби Олтмен Баскетбол

В сети появилось видео задержания президента по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтмена.

Олтмен, которому было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, прошел два теста на трезвость – с фонариком и с удержанием равновесия, – в которых испытывал явные трудности.

Олтмен возглавил офис «Кавс» в 2017 году. 

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7 комментариев

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NikolayOss
Ответ Skeleton64
Вот высокопоставленный человек, долларовый миллионер, профессионал в любимом деле. Наверняка семейный, с детьми, уважаемый в обществе, на работе, дома. Человек, от которого зависят судьбы сотен подчинённых. И такой нелепый, бездарный поступок! Алкоголь - самый страшный наркотик: кажущийся безобидным и общепринятым, он не щадит ни бомжа, ни президента. Завтра Олтмен будет в ужасе от осознания того, что наделал, что мог кого-то сбить, покалечить. На его репутации поставлено несмываемое пятно. И всё потому, что он - алкоголик, зависимый.
С основным посылом сложно не согласиться, но то что он алкоголик и зависимый, это кто диагноз ему такой поставил?
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serginn
Не, ну глазами влево-вправо норм двигал.
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Nightyork97
Надеюсь его не отменят, пусть лишают прав, выплатит огромный штраф, но на посту останется. Бывает, вы не знаете почему он нажрался в тот день.
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sablyka
почему его не пристрелили, там ведь в таких сначала стреляют потом разговаривают...
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Skeleton64
Ответ NikolayOss
С основным посылом сложно не согласиться, но то что он алкоголик и зависимый, это кто диагноз ему такой поставил?
Потому что он не отдаёт себе отчёт в своих действиях, коли садится пьяным за руль. Значит, он уже не властен над своим поведением после приёма спиртного, значит, он алкоголик.
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