Появилось видео задержания президента «Кавс» Коби Олтмена. Управленец с трудом прошел тест на сохранение равновесия

В сети появилось видео задержания президента по баскетбольным операциям « » Коби Олтмена.

Олтмен, которому было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, прошел два теста на трезвость – с фонариком и с удержанием равновесия, – в которых испытывал явные трудности.

Олтмен возглавил офис «Кавс» в 2017 году.

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